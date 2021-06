Konec hazardu v Jablonci se blíží, ve městě doblikají poslední automaty

Poslední červencový den za zdmi domů v ulicích Pražská, Budovatelů a U Kostela mohou zájemci naposledy vhodit bankovky nebo mince do forbesu. V prosinci doblikají výherní hrací automaty na adrese Lidická 3. Pak hazard z Jablonce nejspíš nadobro zmizí.

Městské zastupitele neobměkčily ani zaslané dopisy České komory loterního průmyslu ani prosby jednoho ze čtyř končících kasin, aby pozastavili protihazardní vyhlášku a prodloužili lhůtu, do kdy mají provozovny skončit. Politici žádosti na posledním jednání zastupitelů zamítli a ctí tak výsledky referenda, ve kterém se předloni bezmála 12 500 Jablonečanů rozhodlo, že hazard v obci nechce.

Stanislav Brunclík z České komory loterního průmyslu při Hospodářské komoře ČR chtěl účinnost vyhlášky odložit kvůli covidové pandemii.



„V současné době jsou provozovatelé hazardních her v kamenné podobě v situaci, kdy byl veškerý jejich provoz téměř rok uzavřen. Provozovatelé tak přišli o značnou část přechodného ustanovení, kdy bylo možno povolenou technickou hru provozovat. S ohledem na výše uvedené, a také s ohledem na pořád nejistou epidemiologickou situaci, si vás jako zástupce legálních provozovatelů dovoluji požádat o dočasné pozastavení účinnosti výše zmiňované vyhlášky. Nejen provozovatelé samotní, ale i jejich zaměstnanci a navázané služby potřebují čas na stabilizaci,“ uvedl Brunclík v dopise vedení radnice.



Podobnými argumenty šermoval v dalším listu zaslaném do Jablonce i Ondřej Šmejkal, předseda představenstva pražské společnosti Euro Queen, jež provozuje kasino v Lidické ulici. To vše ale zastupitelé hlasováním odmítli.

Vyhlášku, která měla ukončit provoz všech heren a kasin, schválilo zastupitelstvo v Jablonci už v roce 2011. S hazardem chtělo město skončit k 1. lednu 2015. V červnu 2015 ale novelou vyhlášky zastupitelé hazard opět povolili. Změnu postoje vedení města v čele s ODS zdůvodnilo tím, že nulová tolerance není řešením a vede jen k obcházení zákona a vzniku nelegálních heren.

Živá hra může pokračovat

Jablonec však vyhláškou povolil jen vznik kasin, nikoli heren. V kasinech tak nemohou peníze prohrávat lidé závislí na dávkách a nedostanou se tam ani nezletilí. Odpůrci hazardu žádali už před šesti lety úplné zrušení hazardu, zastupitelé ale tehdy vyhlášení referenda nepodpořili. V lednu 2018 už lidé rozhodovali jen o herních automatech, živá hra a další druhy hazardních her v kasinech mohou zůstat i po 1. srpnu.



Nejvýraznější tváří za vymýcení hazardu z města byl mezi zastupiteli Jakub Macek ze Společně pro Jablonec. Nynější stav bere jako završení sedmiletého boje. „Je to poslední krok k tomu, aby opravdu byly naplněné výsledky referenda,“ svěřil se Macek.



Dodal také, že se neobává, že by se hrací automaty do města zase vrátily. „Nebudou tu, dokud se nějaký politický sebevrah nerozhodne vyvolat referendum, ale to se podle mě nestane. Referendum, ze kterého se teď vychází, má v podstatě váhu zákona, není ho možné obcházet, jít proti vůli voličů,“ doplnil opoziční zastupitel.



Teoreticky by nyní v Jablonci mohla poslední čtyři kasina zůstat, ale musela by provozovat živou hru. „To se ale, myslím, nestane. Co jsem se bavil s lidmi z tohoto průmyslu, tak mi říkali, že se bez automatů neuživí. I kdyby tady však kasina zůstala jen se živou hrou, tak z toho nemám až takové obavy jako z hracích automatů. Živá hra není až tak riziková a návyková pro hazardní hráče,“ zamyslel se Jakub Macek.