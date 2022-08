První vůz pro studenta i investice, Liberec dražil autovraky

Napoprvé se nabízelo 15 vozů různého stáří, stavu a značek. Jedno ale měly společné. Nebyly k nim klíčky ani doklady, mají roky prošlou technickou kontrolu. Některým chyběla zrcátka, části motoru, byla odřená, bouraná, některá byla zase uvnitř napěchovaná nejrůznějším harampádím.

„Auto se draží i s tím, co je uvnitř. Ať tam je, co tam je. Tak jak to nechal magistrát odtáhnout z ulic, tak to jde do dražby. My jen vydáme potvrzení, že auto bylo vydraženo, má nového majitele, ale už je na něm, jak s tím vozem naloží. Pokud ho bude chtít zprovoznit, musí si na magistrátu vyžádat duplikáty dokumentů, vyřídit pojištění a technickou kontrolu,“ popsal dražitel Petr Polanský.

„Některé jsou fakt vraky, dobré tak do šrotu. Ale z něčeho se dají vzít náhradní díly. Já jsem přišel omrknout tyhle fordy, jestli by se mi z nich něco nehodilo,“ prozradil jeden z dražebníků.

Přestože většina z patnácti aut vypadala na první pohled zašle, některá doslova rozpadle, všechna se během necelé hodiny prodala. Vyvolávací cena přitom u všech začínala na 200 korunách. Někteří kupující si tak za pár stovek koupili hned dva nebo tři vozy.

„Ještě před dražbou jsem si podle VIN kódu prošel všechna technická specifika každého z aut, abych věděl v jakém je stavu. Vybral jsem si Opel Astra, chci si ho sám opravit a pak s ním jezdit. Auta mě moc baví, rád kutím, myslím, že tohle bych mohl dát za rok do kupy,“ svěřil se sedmnáctiletý student gymnázia, kterého při aukci doprovázela maminka. Vůz nakonec vydražil za čtyři tisíce.

Boj o Fiata Doblo

Největší napětí nastalo při dražbě Fiata Doblo. Z dvou stovek se nakonec výsledná cena vyšplhala díky souboji dvou zájemců na konečných 10 100 korun.

„To je super cena. To auto jen dlouho stálo na ulici, není bourané, opravy vyjdou tak na dvacet, třicet tisíc a za osmdesát, sto ho můžou prodat,“ komentoval jeden z přihlížejících.

Celkem dražba 15 autovraků vynesla 36 750 korun. „Jsem překvapen velkým zájmem, čekal jsem, že přijdou dva, tři lidé, ale je jich tu sedmnáct. A hlavně se všechny vraky prodaly. Určitě v dražbách budeme pokračovat,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Jen za poslední rok nechala radnice odtáhnout přes sto autovraků. K většině z nich se majitelé následně přihlásili. Jen vozy, kde vlastník na výzvy magistrátu nereagoval, byly buď ekologicky zlikvidovány nebo šly do dražby. „Snad lidé konečně pochopí, že to s odstraňováním vraků z ulic myslíme vážně,“ dodal Šolc.