Domovy seniorů se bojí o zaměstnance, řada z nich nedostala přidáno

„Místo kuchaře bude obědy vařit ředitel, žárovky vyměňovat ekonomka a na recepci a v prádelně bude úřadovat personalista,“ komentoval s nadsázkou situaci v sociálních službách ředitel Domova seniorů Františkov v Liberci Jan Gabriel.

Navýšení platů se nedočkají kuchaři a kuchařky, pradleny nebo údržbáři. Méně peněz, než předchozí vláda slíbila, ale podle něj dostanou i zaměstnanci v přímé péči, tedy ošetřovatelé.

„Kdo se pohybuje v sociálních službách, ví, že pokud máme poskytovat kvalitní služby, jsou spojeny s dalšími činnostmi. Těmi jsou třeba stravování, praní prádla, patří sem i zajištění běžné údržby nebo úklidu,“ uvedl Gabriel ve svém vyjádření.

Upozorňuje, že již v předchozím období, a to minimálně dvakrát, proběhlo navýšení platů, z kterého byly tyto profese vyjmuty. „Nové vládní nařízení opět nezohledňuje, že poskytovatel sociálních služeb není tvořen pouze přímou péčí. Bez spolupráce všech se služba neobejde,“ dodal ředitel.

Podobně to vidí i ředitel českodubského domova důchodců Radim Pochop. „Ty nůžky se skutečně pořád rozevírají. A začíná to být problém. Jsem rád, že dostanou přidáno ošetřovatelky, ale je pravda, že ostatní zaměstnanci by si to také zasloužili,“ poukázal Pochop.

Podle něj se tak za nějakou dobu může stát, že například neseženou kuchaře. Nemohou totiž finančně konkurovat restauracím nebo větším provozům.

„Do prádelny seženete někoho snadněji, stačí zaučení. Ale na přípravu takového objemu jídla už je potřeba odborné vzdělání,“ pokračoval Pochop. „Neříkám, že růst platu by měl být u všech stejný, ale nějaká solidarita by tam fungovat měla,“ poznamenal.

Peníze nepůjdou ani do přímé péče

Slibovaného navýšení platů se ale nedočkají ani zaměstnanci v přímé péči.

„Z původních vládou avizovaných 1 400 korun se časem stalo 1 000 a po rozhodnutí nové vlády pouze 700 korun,“ kritizuje ve svém prohlášení Gabriel, který je zároveň předsedou krajské Asociace poskytovatelů sociálních služeb. „Asociace chápe složitou situaci České republiky, krokům nové vlády ale nerozumíme,“ uvádí dále ředitel.

Podle něj jim s navýšením platů nemohou pomoci ani zřizovatelé, tedy města či kraje, protože na to jednoduše nemají.

Krajský náměstek pro sociální věci Petr Tulpa uvedl, že se situací chtějí zabývat na konci ledna na setkání Asociace krajů. Případná podpora by se ale podle něj týkala pouze zařízení, která zřizuje kraj. „Nenavýšení platů některých zaměstnanců mě mrzí. Ti lidé jsou v jednom šiku, jeden bez druhého se neobejde,“ doplnil náměstek.

Složitou situaci může podle některých ředitelů zkomplikovat také fakt, že na konci února by měli být jejich zaměstnanci naočkovaní.

„U nás se jedná o pět lidí. Ale myslím, že někteří nakonec ještě na očkování půjdou,“ sdělil ředitel českodubského domova s tím, že do vakcíny proti covidu nechce nikoho nutit. Podle Tulpy je podobná situace ve většině krajských sociálních zařízení. „Ve většině případů jsou to jednotky lidí,“ dodal.