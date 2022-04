Spor o Ruskou a Moskevskou graduje, odpůrců přejmenování ulic je víc

Více než 1 400 lidí zatím přes internet hlasovalo o změně názvu dvou ulic v České Lípě. Většina z nich je přitom proti přejmenování. Konkrétně 64 procent, zatímco 34 procent s přejmenováním souhlasí a dvě procenta hlasujících uvedla, že neví.

Pro změnu názvu ulic Moskevská a Ruská se rozhodlo vedení města po napadení Ukrajiny Ruskem. Z Moskevské se měla stát Křížová a z Ruské pro změnu Vilová.

Mezi veřejností i v opozici to ale vzbudilo odpor. Proti přejmenování vznikla petice, tu dosud podepsalo 1 100 lidí. Na mimořádném zastupitelstvu se opozici podařilo rozhodnutí o přejmenování ulic zrušit. Přesto vedení města nehodlá nápad jen tak opustit.

„Chtěli jsme znát názor občanů, proto jsme svolali veřejné projednání a vyhlásili anketu. O změnu názvu mě požádalo po napadení Ukrajiny několik lidí, kteří v daných ulicích bydlí. Ale nechceme nic tlačit na sílu. Vnímáme, že část veřejnosti je proti,“ řekla starostka Jitka Volfová (ANO).

Jsou to politické body, znělo sálem

Na veřejné projednání do kulturního domu Crystal se dostavilo okolo sedmdesáti lidí. Většina z nich se vyjádřila pro zachování současných názvů ulic.

„Pochopila bych, kdyby se Ruská přejmenovala po srpnu 1968, kdy nás napadli Sověti. Ale teď mi to přijde zbytečné,“ vystoupila například Helena Kalíšková, která v Ruské ulici bydlí.

Někteří z přítomných šli v kritice ještě dál. „Vypadá to, že si paní starostka chtěla jen udělat politické body před volbami. Přijde vám, že Ukrajině pomáháme málo? Před rokem byste to nenavrhli, protože volby byly daleko,“ uvedl další z diskutujících.

Takové nařčení ale vedení města rázně odmítá. „Uznávám, že prvotní schválení změny názvu ulic proběhlo pod vlivem emocí, bylo to krátce po napadení Ukrajiny. Ale za to načasování nemůžeme, válka tam začala teď. To nemá s komunálními volbami nic společného,“ ohradil se místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa).

Návrat k historickému názvu

Do sálu kulturního domu přišli ale i ti, kteří přejmenování Moskevské a Ruské vítají. „Jsem jeden z těch, kteří iniciovali, aby se Moskevská ulice přejmenovala. Sám v ní bydlím. Po útoku na Ukrajinu mi to přišlo naprosto v pořádku. O to větší šok zažívám, když vidím, že celou Moskevskou někdo oblepil výzvami, aby šli lidé proti tomu demonstrovat,“ řekl Jakub Kunčík.

Radnice navrhuje Moskevskou přejmenovat na Křížovou, což byl její původní název už od 14. století do roku 1895. „Název Moskevská se objevil v roce 1949. V roce 1991 byla snaha ji znovu přejmenovat, ale zastupitelstvem to neprošlo. Pokud jde o název Ruské ulice, ten si údajně zvolili sami obyvatelé v roce 1945. Jako protinávrh byl název Eliášova, ale ten neuspěl,“ zmínil historik Jaroslav Panáček.

Sám hájí současné názvy. „Není dobré měnit pokaždé jména ulic, když se něco děje. Hysterické výkřiky a gesta nic neřeší,“ uvedl na veřejném plénu.

Výměna cedulí s názvy ulic přitom není pro Českou Lípu novinkou. „Hodně se to měnilo s koncem vlády Habsburků. Tři roky se tu pak radnice hádala, jak pojmenovat Ferdinandstrasse, Ferdinandovu ulici. Za války pak Moskevská byla Sturmabteilungsstrasse, po nacistických jednotkách SA. Po válce zase byla tendence pojmenovávat ulice po lidech, kteří zahynuli v koncentračních táborech nebo po významných odbojářích. Teprve teď vychází najevo, že ne všichni ti odbojáři byli skutečně hrdinové. Moskevská měla být po válce ulicí 9. května, ale protože už tu byla ulice 5. května, tak to neprošlo, aby se to nepletlo,“ zmínil Michal Rádl z místopisné pracovní skupiny, kterou radnice kvůli přejmenování Moskevské a Ruské ustanovila.

Jestli si obyvatelé těchto dvou ulic budou muset měnit občanky a další doklady kvůli změně názvu ulice, rozhodne definitivně zastupitelstvo 4. května.