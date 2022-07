Přestavbou školy vznikl domov pro autisty, poskytne jim rodinné zázemí

„To, co zde budujeme, není instituce, ale je to domov,“ říká ředitel nového zařízení se zvláštním režimem ve Rváčově u Lomnice nad Popelkou Martin Kracík.

Domov s mnohoznačným názvem RváčOff je určen pro mladé lidi s poruchou autistického spektra. Nákladnou přestavbou staré školy vznikl moderní objekt přizpůsobený jejich požadavkům.

„Představte si větší dům, ve kterém žijí tři rodiny dohromady. Všichni se zde potkávají, sdílejí společné prostory, ale mají i své vlastní pokoje se sociálním zařízením,“ vysvětluje ředitel.

Ve RváčOffě může nalézt domov až osm klientů ve věku od patnácti do třiceti let, kteří s ohledem na náročnost péče už nemohou zůstat v domácím prostředí či jiném zařízení poskytujícím sociální služby.

Ke svým klientům zde chtějí podle ředitele přistupovat individuálně a provoz domova přizpůsobovat jejich požadavkům tak, aby jim mohli poskytnout co nejvyšší kvalitu života.

„Máme obrovskou výhodu zdejšího okolí. Budeme se ho maximálně snažit využívat. Budeme chodit na procházky, jezdit do přírody na výlety a snažit se přiblížit tomu, co poznáváme, když žijeme doma,“ dodává ředitel.

Kromě toho chce do provozu Domova jeho vedení zapojit i místní komunitu, a to formou různých dobrovolnických aktivit, které by život klientů zpestřily. Momentálně se o zdejší klienty stará deset zaměstnanců, ředitel ale počítá s tím, že jich bude až dvojnásobek.

„Dobrý tým je pro nás klíčový. Když se bude cítit dobře, tak klienti budou také v pořádku. Výběru věnujeme velkou pozornost,“ poznamenal Kracík, který nezastírá, že péče o zdejší klienty je náročná.

Zájem je velký

Podporu a asistenci potřebují nepřetržitě při téměř všech denních úkonech. Proto zatím budou v domově bydlet jen čtyři klienti. Od nového roku bude ale jejich počet přibývat až do plné kapacity.

Zájem o umístění v Domově je velký. Příjem žádostí ještě neskončil a už nyní jich mají kolem dvaceti. Podle Kracíka nezáleží pouze na tom, v jakém pořadí přihlášky dostanou, důležitá jsou i další kritéria.

„Posuzujeme urgentnost, závažnost situace a podobně,“ dodává ředitel s tím, že do budoucna počítají se zvýšením horní věkové hranice. „Když sem někdo nastoupí, těžko ho můžeme ve třiceti posílat pryč,“ vysvětluje Kracík.

Přestavba budovy bývalé školy ve Rváčově stála téměř třicet milionů, městu se ale podařilo získat evropské dotace ve výši 25 milionů. „V zásadě tady zůstaly obvodové zdi a střecha, která byla vyměněna po vichřici před patnácti lety,“ upřesňuje starosta Lomnice Zdeněk Rajm, který připomněl, že už dříve budova sloužila podobným účelům.

Po revoluci zde fungoval stacionář pro postižené děti, který ale ukončil svůj provoz před téměř patnácti lety. Od té doby byla budova prázdná a město pro ni hledalo využití deset let. Domov ve Rváčově vznikl díky spolupráci tří subjektů. Město Lomnice poskytuje budovu, Oblastní charita Jičín personál a Liberecký kraj hradí provoz.