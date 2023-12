Jablonec koupí Tajvan u přehrady, vysoká cena pozemků vyburcovala opozici

Před Sametovou revolucí to bylo místo, kam za zábavou chodily tisíce Jablonečanů i přespolních. Po pádu režimu však výletní restaurace s tanečním sálem známá jako Tajvan střídala majitele a pustla. Její rozklad dovršil požár v roce 2009.

Nyní pozemky, kde původně kavárna s názvem Strandcafé z roku 1925 stála, koupí radnice. Podle ní jde o strategické místo, které má být v rukou města. Koupi kritizuje opoziční ANO. Nelíbí se mu, že cena za parcely je přibližně dvakrát vyšší, než jakou uvádí znalecký posudek. A zvažuje dokonce podání trestního oznámení.

Odhad soudní znalkyně Jany Raškové stanovil obvyklou cenu těchto pozemků o rozloze téměř 3 400 metrů čtverečních na 17 834 220 korun, to jest asi 5 247 korun za čtvereční metr. Město je však získá za 35 milionů, metr čtvereční pak tedy vychází na cca 10 298 korun. Zastupitelé již schválili, že má primátor Miloš Vele (ODS) uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu. Tím je děčínský podnikatel Martin Gojdič.

Vedení Jablonce tvrdí, že pozemky na Tajvaně jsou tak cenné, že i za tuto částku se vyplatí je koupit. „Ano, kupní cena je vysoká. Odvolávat se však na znalecký posudek, který v podstatě nesedí, jelikož znalec nemá s čím srovnávat, je chybné. A proto se ptám: jakou částkou lze ocenit veřejný zájem? Jablonecká přehrada je díky své poloze fakticky v centru města jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství s regionálním významem, který přesahuje význam města,“ řekl náměstek primátora Petr Roubíček (ODS).

Hrozba ubytovny

Dále doplnil, že atraktivity parcel si je jejich vlastník vědom, a proto je na stole právě tato cena. „Má na území platné povolení na stavbu ubytovny s kulturním a společenským sálem. A má zároveň patnáct let staré, ale stále platné smlouvy s městem o vybudování přípojek všech sítí přes městské pozemky. To znamená, že buď on nebo jakýkoliv nový vlastník by na zmíněných pozemcích mohl postavit hotel se zázemím a parkovištěm, soukromou rezidenci či ubytovnu typu Neptun. Rázem by u jablonecké přehrady ubylo další místo k rekreaci nehledě na fakt, že by se porušil přírodní krajinný ráz vodní nádrže,“ domníval se náměstek.

Podle něj město koupí strategického místa zachová například přístupovou cestu pro sportovní oddíly, jež tu mají své zázemí. „Sjednotíme také majetek v tomto území, zachováme rekreační plochu pro obyvatele a zabezpečíme některé veřejné zájmy, jako je ochrana nočního klidu, bezpečnost a koordinace akcí. A navíc můžeme kontrolovat co a v jaké podobě tady vznikne,“ upozornil Roubíček a doplnil, že s majitelem o výkupu pozemků jednal již od letošního června, že cena není konečná a o její finální podobě se ještě povedou jednání.

Zastupitelé opozičního hnutí ANO říkají, že se město v tomto případě nechová jako řádný hospodář. „Nemůžeme souhlasit s tím, aby město koupilo pozemek dvakrát dráž, než stanoví poslední posudek. Chápeme, že může být strategický, ale nelze za něj zaplatit jakoukoliv cenu. Radíme se proto s právníky a zvažujeme podání trestního oznámení na zastupitele, kteří nákup podpořili,“ uvedl zastupitel za ANO Milan Kroupa.

„Je to ber, nebo nech ležet“

Jeho stranického kolegu Davida Mánka zase nepřesvědčily argumenty z posledního jednání zastupitelstva, že je potřeba, aby se měli Jablonečané kde u přehrady setkávat.

„Takové odůvodnění nám přijde naprosto nedostatečné. Město má pozemek po vyhořelých Slunečních lázních, kde může pro obyvatele Jablonce takové místo vytvořit, ale hlavně, přeplatit znaleckou cenu o sedmnáct milionů jistě nebude v zájmu Jablonečanů, kteří za ty peníze mohli mít mnohem víc, než kus louky s nejasným využitím do budoucna. Městská kasa rozhodně není ve stavu, kdy by si město mohlo dovolit takové nákupy,“ sdělil Mánek.

Koaliční zastupitel a bývalý primátor Petr Beitl (ODS) upozornil na to, že s majitelem pozemků na Tajvanu vedl v minulosti také jednání, a že z nich nabyl dojmu, že dotčené parcely prodávat nepotřebuje. „Není ochoten jít do licitace, je to ber, nebo nech ležet. Pan Gojdič je úspěšný podnikatel, v tom pozemku má uložené peníze a je jen na nás, jestli budeme mít tu odvahu a vstoupíme do toho obchodu, nebo ne,“ řekl Beitl na posledním jednání zastupitelů.

