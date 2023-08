Potápěči v Jablonci bojují o medaile. Není to jenom o fyzičce, ale i mozku, říkají

Barevné bójky kloužou po hladině jablonecké přehrady. V hloubce jednoho až dvou metrů měří síly účastníci mistrovství Evropy v orientačním potápění. Do Jablonce dorazili z devíti evropských zemí. A Češi patří mezi favority.

„Jedná se o 31. otevřené mistrovství Evropy v orientačním potápění a 14. otevřené mistrovství juniorů v orientačním potápění,“ přibližuje prestižní sportovní událost Ondřej Kašpar, předseda pořádajícího Aqua klubu Liberec. Orientační potápění je odnož ploutvového plavání. Ale tím veškerá podobnost končí.

„Každý závodník má na nohách monoploutev a před sebou tlačí vzduchovou lahev, na které má kompas a počítadlo metrů. My Češi máme jiný typ než ostatní země. Strkáme dovnitř ruce a říkáme tomu dělo. Každý závodník pak má ještě bójku,“ pokračuje Kašpar.

Od známějšího orientačního běhu se orientační potápění mimo jiné liší hledáním kontrolních bodů. „My většinou známe trať dopředu. Z více bodů ji závodník zaměří, napíše si na kompas kurz a metry a podle toho pak musí najít kontrolu. Určující je čas v cíli.“

Za celou dobu nesmí závodník ničím proříznout hladinu, kromě bójky, jinak je diskvalifikován. Kvůli vypuštěné liberecké přehradě se klání koná v Jablonci.

„Oproti Liberci je tu víc místa, takže se tratě dají lépe postavit. Tato přehrada je navíc čistší, je tu viditelnost přes dva metry, což je ideální,“ pochvaluje si Kašpar. Závodníci plavou v jednom až dvou metrech pod hladinou. Hlouběji by byli pomalejší a hůř by se jim dýchalo. I proto se musí vyvažovat závažími. Ta váží od jednoho a půl do tří kilogramů.

Velmi často se pak stává, že někdo pod vodou zabloudí. „Měli jsme tu například disciplínu Tyče, při které se hledá pět tyčí v daném pořadí. Občas někdo nějakou tyč nenajde a dojde mu limit, tak ho musí rozhodčí vytáhnout z vody. To se dělá tak, že ho třikrát zatáhne za bójku a on pak vyleze,“ popisuje Kašpar.

Češi patří mezi špičku

Celkem dorazilo do Jablonce 67 závodníků. Nejvzdálenější zemí je Kazachstán, ale přijeli i Italové, Estonci, Chorvati, Němci, Maďaři nebo třeba Ukrajinci. A Češi se mezi nimi neztratí.

„Patříme mezi špičku, na každém šampionátu se o pozici nejlepšího státu přetahujeme s Maďarskem a Německem,“ těší Kašpara. Jeho slova potvrzuje i liberecká závodnice Barbora Svobodová. „Letos jsem první rok mezi ženami, v juniorské kategorii se mi hodně dařilo. Už jsem jela svoji první disciplínu a byla jsem třetí, což je pro mě obrovský úspěch. Jsem ráda, že to cinklo,“ svěřila se Svobodová.

A co ji na orientačním potápění nejvíc baví? „Není to jenom o fyzičce. Člověk musí zapojit i mozek. Musí přemýšlet nad tím, co v té vodě vyvádí.“