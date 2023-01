Moderně nemoderní romantik. Dinosauři Buriana zachránili, říká znalec

Ve svých textech píšete, že Zdeněk Burian byl nemoderní…

A zároveň nesmírně moderní. Měl dovednosti špičkových umělců 19. století. Byl vynikající figuralista, portrétista i krajinář. A tohle dokázal ideálně skloubit s vizualitou 30. a 40. let, tedy s tím, co bylo novátorské a oblíbené na tehdejších fotografiích a ve filmech. Byl zkrátka špičkový komerční umělec své doby, byl někým, kým je pro nás třeba Steven Spielberg, jen v oblasti ilustrace a malby. Uměl dělat věci kvalitní a zároveň mimořádně zábavné. Někdo může pohrdat tím, že nejde o skutečné umění, ale to taky u Spielbergova Indiany Jonese neřešíte. Byl skutečně i v celosvětovém kontextu vrcholný představitel akční nebo dobrodružné ilustrace. Dokázal nakreslit situace například i z ptačí či žabí perspektivy, k čemuž došel třeba komiks až mnohem později. A v ilustraci nebyly tehdy nadhledy a podhledy běžné vůbec.

Když roku 1981 Burian zemřel v nemocnici Na Františku, na kreslicím prkně mu zůstala rozpracovaná ilustrace pro časopis Pionýr. Maloval skutečně až do smrti. Rostislav Walica