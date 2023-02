Ve španělské Seville zřejmě našli obraz barokního malíře Velázqueze

Dílo nazvané Panna Marie s dítětem (Inmaculada con el Niňo) pochází z let 1615 až 1617. Odborníci se o něm dříve domnívali, že je dílem španělského renesančního malíře Franciska Pacheka – zakladatele sevillské malířské školy, který se v roce 1619 stal královským dvorním malířem a byl pověřen kontrolou dodržování nařízení stanovených pro sakrální malbu.

Obraz odkázala před svou smrtí v roce 2020 svému farnímu kostelu Soledad Rojasová, která pocházela z dobře situované rodiny sběratelů umění ze Sevilly.

Farář následně odeslal dílo k posouzení a restaurování do andaluského památkového institutu v Seville. Pokud by byl obraz skutečně „pravým“ Velázquezem, měl by pravděpodobně hodnotu několika milionů eur. Z kostela by se navíc mohl stát magnet pro turisty.

Mistr zátiší či náboženských a mytologických námětů Velázquez (1599 až 1660) byl Pachekovým zetěm a současně žákem v jeho ateliéru.

Jako královský dvorní malíř dovedl tento Španěl k dokonalosti portrét, jímž dokázal vykreslit charakter člověka. Za vrcholné dílo Velázqueze je považován třímetrový obraz Dvorní dámy (Las Meninas).