PODCAST: Malba je nádhernej sport. Ruka se učí i sama, říká umělkyně

Stát se součástí díla Alfonse Muchy, sledovat ho v pohybu, do detailu si je prohlédnout a pochopit umělcovu techniku,...

Jestli Putin dostane Ukrajinu, utíkám do USA, říká umělec David Černý

Je to třináct let, co umělec David Černý a jeho tým šokoval Evropu plastikou Entropa. Bulharsko vyobrazil jako...