PODCAST: Diváky do filmového klubu táhnou speciální projekce, říká radní AČFK

Počet filmových klubů v Česku je za poslední roky stabilní. V současné době jich je 88. Dělají je většinou filmoví nadšenci. I ti ale řeší, jak na film, který k promítání vybrali, přitáhnout diváky.

„Nám se v Sedlčanech hodně osvědčily nějaké speciální projekce, třeba v kostýmech, nebo například diskuse s filmaři. Třeba na Filmovce v Uherském Hradišti už jsou léta velmi úspěšné projekce němých filmů s živou hudbou, tam je na ně konstantně narváno,“ říká Eva Pešková.

Asociace českých filmových klubů zároveň pořádá Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, a proto jsme si s Evou povídaly i o unikátní atmosféře, která na tomto festivalu panuje.

A šla by Eva na Babovřesky? Co si vlastně představit pod pojmem „klubový film“? Proč se Filmovka koná v Uherském Hradišti? A jací hosté na ni letos přijedou? I to se dozvíte v dnešním dílu podcastu Mikrosvěty.