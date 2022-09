PODCAST: Scénický tanec může působit i jako terapie, říká Lucie Hlaváčková

„Scénický tanec může být i velmi terapeutický. Člověk může získat zdravé sebevědomí, naučí se věřit sám sobě. Pochopí víc svoje tělo, jak to funguje mechanicky,“ říká Lucie s tím, že se při tanci snoubí fyzická stránka výkonu s tou emocionální.

Lucie má taneční školu v Příbrami, kde učí děti od tří let i dospělé. „Tančit podle mě může každý, bez ohledu na kondici,“ myslí si tanečnice.

Co pro Lucii tanec znamená? Co tanec může člověku dát? Nebo na koho se v české taneční scéně zaměřit? To a mnohem víc se dozvíte v při poslechu dnešního dílu.