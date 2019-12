Když vrah dělá chůvu, vzniká úspěšný příběh. Kluk spolkne vesmír

Román Kluk spolkne vesmír sepsal devětatřicetiletý Dalton během jednoho roku. K počítači zasedal pravidelně mezi osmou a desátou večer poté, co dopsal své texty pro deník The Australian, který už déle než sedmnáct let plní radostmi i strastmi australských spoluobčanů.

Motivaci měl jedinou. Ukázat lidem, že láska a naděje kvete i v tom nejzkaženějším prostředí. Zažil to na vlastní kůži, je totiž sám jeho produktem.

Daltonovo alter ego, dvanáctiletý Eli Bell, se narodil se srdcem na dlani. Svět vnímá intenzivně, a byť mu osud na nos nenasadil růžové brýle, vlastní přirozenost jej nabádá k hledání dobra v lidech. Nejvíce v těch, které by společnost už dávno odsoudila.

Ve své chůvě alias usvědčeném vrahovi Slimu Hallidayovi, v matce závislé na drogách i v bratrovi Augustovi, jenž se v šesti letech rozhodl, že už nebude mluvit. A to je na scéně ještě otec alkoholik, který se svými syny vjel do přehrady, nebo vyhlášený dealer heroinu, otčím chlapců.

Až si jeden říká, že to všechno by jedno dítě nemohlo ustát. Možná opravdu ne. Dalton i jeho matka tvrdí, že kniha se zakládá na skutečnosti jen z poloviny. Pro slabší povahy je však i padesát procent dost.

Příběh svého dětství a dospívání si v sobě autor nesl celý život. O knize však nikdy nepřemýšlel. Impulz přišel nečekaně, od matky během svátků. Při pohledu na synovu malou dcerku totiž už v roli babičky řekla, že pokud vše dobré i zlé v jejím životě mělo vést právě k tomuto momentu, zopakovala by si to klidně znovu. Dojemné.

Tak začal Dalton psát a jeho životní příběh se postupně šířil dál a dál za hranice kontinentu, až se mu dostalo překladu do třiceti čtyř jazyků. V plánu je rovněž televizní adaptace. Režírovat ji bude Joel Edgerton, známý spíše jako herec, a role jednoho z producentů se ujme sám Dalton.

Do češtiny knihu přeložila Barbora Punge Puchalská.