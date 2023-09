Vše, co jsem psala o světě, se potvrdilo. Nemám z toho radost, říká Denemarková

Máte náušnice v podobě vlaštovek i stejnou přezdívku. Je to od té doby, co jste psala Příspěvek k dějinám radosti, ale nechtěla jste prozradit, o čem píšete, a tak jste nakladateli odpověděla, že „o vlaštovkách“?

Tehdy ta přezdívka vznikla a ujala se nejspíš proto, že jsou „stěhovavé“ jako já, nebojí se vracet a jsou vděčným symbolem – jara i naděje.

Jak byste samu sebe popsala? Uměla byste říct, která vlastnost vás vystihuje nejlépe?

Asi neústupnost. Moje heslo je nebát se a nelhat. Z určitého pohledu to vypadá, že v sobě mám notnou dávku idealismu, ale já to tak jednoduše nevidím. Beru život i práci absolutně vážně, dělám jen to, v čem vidím smysl, zásadně ctím humanismus, vášnivě bráním demokracii a dávám prostor obětem, jež nepovažuji za slabší, ale naopak za hrdiny. Ostatní často nerozumějí houževnatému počínání, které není pragmatické, ale vždycky v souladu s mými hodnotami. Morální integrita se buduje celý život.