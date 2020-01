Jak britská společnost vnímá gaye, znovu připomíná Alan Hollinghurst

„Proč nemohu napsat skvělou knihu, která má jen 173 stránek, a ne 473?“ bědoval před dvěma lety v rozhovoru pro deník Guardian Hollinghurst. Otázka je to však spíše řečnická, motivovaná autorovým problémem s pozorností. Sám musí tušit, že postihnout problematiku vnímání homosexuálů v anglické společnosti by v takové šíři jinak nešlo. Vždyť s téměř každou novou knihou rozprostírá životy svých hrdinů do delších a delších úseků.

Obálka knihy Sparsholtova aféra

Osudy dvou hlavních hrdinů, sličného mladíka a později úspěšného byznysmena Davida Sparsholta a jeho syna Johnnyho, sleduje od čtyřicátých let minulého století až dodneška.

Mladý David a hlavně jeho muskulatura platí v Oxfordu za obdivovaný artikl. Obzvlášť ze strany Everta Dexe, jehož zájem o toto ztělesnění řeckého boha postupně přeroste v obsesi. Obzvlášť, když s ním jednoho večera zajde David na pokoj. Když však narukuje do armády, jejich kontakt se náhle přeruší a Hollinghurst si kýžené shledání rozhodně nenechává hned na další stránku, ba ani kapitolu.

Čtenáři musí představit ještě druhého Sparsholta. Johnnyho, syna Davida, tentokrát už válečného hrdiny, a jeho dlouholeté partnerky Connie. Ten postupně odhaluje nejen projevy své homosexuální orientace, ale také mantinely, ve kterých jako gay musí žít. Před dekriminalizaci stejnopohlavního styku mezi muži ve Velké Británii z 27. července 1967 i po ní. Sama aféra z názvu knihy se pak týká především Davida, jeho kamaráda Clifforda, několika prostitutů a jednoho člena parlamentu. Johnny se postupně potýká s otázkami rodičovství a ve finále i s novými seznamovacími technologiemi typu Grindr.

Knihu do češtiny přeložila Michala Marková, která se podle hodnocení zahraničních recenzentů musela popasovat s precizním a barvitým jazykem. „Na každé stránce najdete něco, co si zaslouží podtrhnout a znovu objevit,“ stojí v recenzi magazínu New Yorker.

Sparsholtova aféra vychází v nakladatelství Odeon, které už v minulosti vydalo knihy Cizí dítě a Linie krásy, za kterou týž autor obdržel prestižní literární ocenění Booker Prize. O další knize prozatím v médiích nehovoří. Není se čemu divit, za třicet let své autorské aktivity vydal jen šest románů.