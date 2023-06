SÓLO PRO HÜBLA: Strastiplná cesta do německého ráje plastových oken

Zatímco v české kotlině vrcholily přípravy na zápasy v bahně mezi Toybox a Mornštajnovou a roztleskávačky z Alarmu si nechávaly narůst delší chloupky na nohách, aby rozdráždily všech 57 fandících pohlaví, využil jsem pozvánku na 21. ročník evropského literárního festivalu románových debutů do německého Kielu. V tomto krásném přístavním městě jsem nikdy nebyl a to, co jsem o něm četl, mě láká. Základna ponorkového loďstva německého námořnictva, nobelovky zdejších rodáků, matjesy v housce, platejs na grilu. A také touha poznat mladé evropské autory a jejich témata.