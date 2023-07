SÓLO PRO KOTLETU: Třeštíková? Ale fuj! říká kritik a dělá chybu

Někdy se spisovatelé sci-fi ve svých románech z budoucnosti trefí až to tají dech. Jedním z takových je Joe Haldeman, který nedávno oslavil osmdesátku. Jeho stěžejní dílo Věčná válka bylo přitom inspirováno vlastními zážitky z Vietnamské války, kde byl raněn. Kniha zobrazuje jeho protiválečné postoje a nesmyslnost armádní mašinérie, ale také nám v několika časových skocích dá nahlédnout do budoucnosti. A stojí to za to.

katerina kadlecova @kat_kadlecova Právě jsem dorazila novou věc z dílničky Radky Třeštíkové. Tak ostrou (a zároveň tak tupou) pornografii jsem v životě nedržela v ruce. Anální kolík figuruje už na první stránce, vulgárních výrazů s kořenem mrd, kund atp. stovky. Kdo bude tuhle slátaninu číst, je mi záhadou. oblíbit odpovědět