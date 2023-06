Maminka (Záblesky vzpomínek na urozenou paní)

Naše maminka se do našeho tatínka zamilovala tím způsobem, že on ji uviděl daleko dřív, než ona uviděla jej. Nadchlo jej, jak tak moc hezky sedí opodál –když pak do toho všeho nastoupil ještě i prezident Svoboda a John Lennon v Liverpoolu přišel o mámu–úplně zoufalý potkal McCartneyho a založil s ním kapelu– i v životě paní Anny Púčaťové se začaly dít věci, že by tomu člověk vlastně nevěřil…