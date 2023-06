SÓLO PRO KOTLETU: Kritici jsou opravdu jen vši v kožichu literatury

Traduje se citát Ernesta Hemingwaye o tom, že literární kritici jsou vši, které lezou po literatuře. Dávám ten citát k dobru skoro vždycky, když na kritiky přijde řeč. A taky to, že zmíněný „Papá“ některé kritiky mlátil po hospodách. Páru na to rozhodně měl.

Dobře, buďme upřímní – stejně jako si na novináře stěžují neschopní politici, zpravidla si na kritiky stěžují i neschopní spisovatelé, jejichž ego se často nepřenese přes něčí kritiku. To je prostě fakt, jako že slunce vyjde každé ráno a haitský rum je rozhodně lepší než ten venezuelský.

No a teď, když jsem si hezky v úvodu zarozporoval, se pustím konečně souvisle do toho, co chci říct.