RECENZE: Pokračování Chaty v Jezerní kotlině přináší detektivní zápletku

Děj začíná krátce po událostech z „jedničky“, přičemž je stručně shrne a připomene těm, kteří si „chatu“ už nepamatují do detailu. Je znát, že Šlik je pilným a učenlivým Foglarovým žákem, má jeho styl načtený, přitom nesklouzává k epigonství. V něčem Jestřába dokonce lehce převyšuje, především v přirozeněji plynoucích dialozích, které byly u Foglara občas poněkud strojené.

Prostřednictvím kratičkých kapitol jsme okamžitě uvedeni do děje, autor rozvíjí a prohlubuje mytologii Jezerní kotliny, znovu pátrá po událostech, které vedly ke smrti Vendy Jílka, a svým způsobem se vrací i pomatený Jiří Dernet. Zároveň staví napínavou, až detektivní zápletku s několika překvapivými zvraty.

Na scénu přivádí hned několik nových postav, přičemž u některých je patrná poplatnost Foglarovu dílu. Učitel Sokol, zvaný Kipling, a vůbec celá dějová linie se školním časopisem je jak vystřižená z knížky Když duben přichází. Jinde je naopak znát, že text vznikal v dnešní době.

Zkáza Jezerní kotliny Petr Hugo Šlik Albatros, 2022, 160 stran Hodnocení: 70 %

Nejde jen o to, že Šlik obléká své postavy do mikin, dynamika a atmosféra knížky je prostě bližší současnosti. Navázat na Jaroslava Foglara není tak jednoduché, jak by se zprvu mohlo zdát, ale Petr Hugo Šlik to zvládl velice dobře.

Zkáza Jezerní kotliny je poctivá, starosvětská napínavá četba s nezbytným morálním a v tomto případě i ekologickým apelem. Pokračování, které nostalgické kouzlo originálu nijak nenarušuje ani se na něm lacině nepřiživuje, nabízí svébytnou a původní zápletku, která stojí na vlastních nohou.