VIDEO: Žižkov romskýma očima. Patrik Banga napsal knihu o dospívání v divoké čtvrti

Patrik Banga začínal s novinařinou v sedmnácti letech, kdy psal o uprchlické situaci v Černé Hoře. Základy knihy, která vychází letos v nakladatelství Host, položil už tehdy. „Vypadá to jako autobiografie, to ale nebyl můj záměr. Je to záznam doby a toho, co se se na Žižkově v devadesátkách dělo a jak jsme to vnímali my jako Romové,“ říká Banga.

„Patrik Banga je výjimečný chlapík. Není divu, i v našem celkem poklidném světě musel žít jak skutečný dobrodruh od útlého dětství. Ať už se musel rvát na žižkovských ulicích, zmítal se v milostných vášních či se třeba bez koruny octl v rozstříleném Srbsku, díky vlastní houževnatostí se vždy vydrápal ze dna. A nyní se mu o tom všem podařilo napsat vynikající knihu. Navíc píše s vtipem, švihem a skutečnou elegancí!,“ říká Jáchym Topol.

Kmotrem knihy měl být původně spisovatel, historik a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět, který onemocněl. Nakonec má titul hned tři kmotry. Spolu s autorem ji pokřtili scénárista a režisér Václav Marhoul, spisovatel a dramaturg Knihovny Václava Havla Jáchym Topol a spisovatelka Petra Dvořáková.

Segregace pokračuje

Banga v knize upozorňuje na situaci lidí, kteří neměli šanci získat kvalitní vzdělání a byli „předurčeni“ k tomu, aby zůstali vyloučeni na okraji společnosti. „A i když ani dnešní situace Romů stále ještě není úplně uspokojivá, čtenář musí při procházení knihou pozitivně hodnotit to, že se česká společnost dokázala ohledně předsudků přece jen posunout,“ píše nakladatelství.

„V některých místech, například v jedné škole na Kladně, ale segregace pokračuje. Bude trvat ještě několik generací, než se situace reálně posune. Knihu jsem psal jako vlastní pohled na věc, každý ho nemusí přijmout. Třeba to někdo viděl jinak. Ale byl bych rád, kdyby se lidé zamysleli nad tím, čím vším si museli často projít současní čtyřicátníci,“ říká Patrik Banga.

Na videu výše si můžete s Patrikem Bangou některá zásadní žižkovská místa projít. Třeba radnici, kde se většina místních sezdávala nebo policejní stanici v Lupáčově ulici, kde se on i jeho kamarádi několikrát ocitali zatčení. Třeba jen proto, že u sebe právě na ulici neměli občanský průkaz.

V současné době začíná vznikat audio verze knihy, kterou připravuje vydavatelství audioknih OneHotBook.

Video ze křtu knihy v Knihovně Václava Havla (4. listopadu 2022):