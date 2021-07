RECENZE: Opráski f krichli učí dějiny. Zábavně a s humorem

Jak jinak u autora, kterého sleduje aktuálně na facebooku víc než 125 tisíc lidí? Ta „krichle“ je natuty kouzelná: baví totiž od začátku do konce. A nejenže baví, taky vyučuje, vzdělává, ponouká k přemýšlení. Jak, koho, o čem?

Tak zaprvé: Opráski mají za téma historii. Českou i světovou. Od antiky nebo praotce Čecha po současnou globální šlamastyku s koronavirem. Na přetřes tady přicházejí totalitní režimy i samostatné Československo, mytické figury dávných českých dějin stejně jako Hus a Komenský nebo masoví vrazi typu Gottwalda, Stalina, Hitlera.

Zadruhé pak ten komiks učí člověka číst, potažmo myslet. Jaz totiž píše své „opráski“ foneticky. Trochu dysgraficky, trochu dysortograficky. A trochu expresivně. Pletou se mu písmenka, pravopisu taky moc nedá. Jenže to je záměr, jasný štulec zdejšímu vzdělávacímu systému, který generuje každým rokem víc a víc „nečtenářů“. Dětí, co nezvládnou zkonzumovat základní větu. Dospělých, co nemají potřebu kriticky myslet a futrují se ochotně fake-news.



Výtvarná stránka Jazova komiksu je podružná. Obraz tady slouží textu. Kresba je primitivní, zjednodušená na minimum, rychle střílená od boku. Jasné barvy, stručné kulisy, žádný detail. Nejčastěji čtyři okénka. A v nich dynamická zkratka. Minulé události podané z dnešního pohledu. Přetavené aforisticky, a vždycky s humorem. Občas situačním, nejčastěji jazykovým.

Opráski f krichli Jaz Grada, Praha 2021, 488 stran Hodnocení­: 90 %

Jaz si ovšem nevymýšlí, drží se historické reality. Vybírá si někdy obecně známé situace, jako třeba populární upálení Jana Husa; jindy si ale žádá čtenáře aktivního, poučeného. Třeba v „oprásku“, kde Gottwald sděluje paní Píkové, vdově po zavražděném generálu Heliodoru Píkovi, že zatímco ona pere, oni „už věšeli“. Brutální? Možná. Každopádně taková byla zdejší realita 1949.

Jazův komiks je silně literární. Sází na příběhy. Na silné příběhy, ze kterých je upletena naše společná historie. A víme dobře, co čeká toho, kdo vlastní dějiny nezná. Prožije si je znovu. Takže do toho – Opráski f krichli jsou tím nejlepším průvodcem!