Opráski sčeskí historje z Facebooku zmizely. Podle autora kvůli nahlašování

Oblíbená stránka Opráski sčeskí historje po více než šesti letech zmizela z Facebooku. Autorovi stránky přišlo upozornění, že jeho obsah je závadný a vyjadřuje se nenávistně. To je proti zásadám komunity Facebooku.

Sám autor má na celou situaci jasný názor. „Stránku určitě lidé nahlašují. Od roku 2012 je to vůbec poprvé, co se něco takového stalo,“ popsal redakci iDNES kreslíř Jaz.

Facebook v posledních letech bojuje s dezinformacemi a se šířením nenávistných zpráv. Proti tomu vystupuje i skupina Čechů, kteří si říkají elfové. Jedním z nich je Bohumil Kartous. Že by Opráski sčeskí historje do skupiny závadných stránek patřily, si nemyslí.

„Opráski znám, příspěvek s Jozefem Tisem jsem přímo neviděl, ale celkově beru stránku Opráski jako recesi. To, co jsem na Facebooku v minulosti zaznamenal, mi nepřipadá jako nic závadného, co by šířilo dezinformace či nabádalo k nenávisti,“ uvedl Kartous.



Kreslíř Jaz se tak se svou stránkou prozatím přesunul na Twitter, Instagram a tumblr. Kreslení komiksů glosujícím momenty z historie českého státu se věnuje od listopadu 2012.

