Facebook blokuje Opráski. O extremismus nejde, je to jen humor, říká expert

Už šest dní nepřibyl na facebookové stránce Oprásků sčeskí historje žádný nový příspěvek. Sociální síť totiž autorovi, který si říká Jaz, nahrávání příspěvků blokuje. „Prblém jě s opsachem opsachujícím Jozefa Ťisa a důvodem bdue zřejmňě nádoroveckí buthurt,“ popsal redakci iDNES.cz autor.

Stránku na Facebooku sleduje přes 100 tisíc lidí. Její cesta za blokací příspěvků byla poměrně komplikovaná. Na profilu se nejprve objevil příspěvek, ve kterém vystupuje Jozef Tiso a Adolf Hitler. Když ho správci sítě smazali, nahrál autor novou, cenzurovanou verzi. Ani ta se však Facebooku nelíbila a zmizela také.

Kreslíř Jaz se proto rozhodl přidat obrázek nový, tentokrát jen s Tisem, který si utahuje z Facebooku a jeho cenzury. Příspěvek ze sociální sítě opět zmizel, stránka Opráski sčeskí historje teď navíc nemůže několik dní přidávat žádný obrázkový obsah.

Facebook ve svých pravidlech zakazuje zveřejňování obsahu, který je extremistický, anebo podněcuje k nenávisti. To však podle specialisty na extremismus Miroslava Mareše z Masarykovy univerzity není tento případ.

„Osobně se domnívám, že to extremistické není a stejně tak to nepodněcuje k nenávisti. Je to sarkasmus a černý humor, který sice využívá německou nacistickou a slovenskou klerofašistickou a separatistickou tematiku, ale nevyplývá z toho žádná snaha o pozitivní náhled na tyto fenomény či jejich propagaci,“ uvedl Mareš.

Komiks Opráski sčeskí historje vznikl v listopadu 2012. Na Facebook, ale i další sociální sítě kreslíř Jaz pravidelně přidává komiksy, které reagují na momenty z historie českého státu.

Byly podle vás zmíněné opráski natolik závadné, aby bylo nutné je smazat?