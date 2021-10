V chystané knize se Nick Cave srovnává s tragickou smrtí svého syna

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Nick Cave

Stejně pozoruhodně jako s notami, tóny a melodiemi zachází australský zpěvák a skladatel Nick Cave i se slovy. Nejde jen o písňové texty, které mají v jeho případě velmi blízko k poezii, ale i o prózu. Vydal několik knih a na podzim 2022 se portfolio jeho psaných počinů rozšíří o dílo s názvem Faith, Hope and Carnage (Víra, naděje a krveprolití).

Cave se na stránkách knihy svěří, jak se jeho svět změnil poté, co mu v červnu 2015 v anglickém Brightonu tragicky zemřel patnáctiletý syn Arthur. Zřítil se z útesu po požití dávky LSD.

O rok později Nick Cave vydal velmi osobní, až trýznivé album Skeleton Tree, doprovázené sugestivním dokumentem One More Time With Feeling.

Obecně se má za to, že v textech Skeleton Tree Cave onu nešťastnou událost reflektuje, mnoho veršů by tomu výkladu nasvědčovalo. Skutečnost je nicméně taková, že většina materiálu na album vznikla ještě před Arthurovou smrtí.



Silněji a výrazněji se odchodu milované osoby dotýká následující řadová nahrávka Ghosteen z roku 2019. Kniha Faith, Hope and Carnage (název souvisí se zatím poslední Caveovou letos vydanou nahrávku Carnage) vznikla na základě rozhovorů s novinářem britského deníku The Guardian a nedělníku The Observer Seanem O’Haganem.

Vyjde u vydavatelství Canongate a bude se zabývat tématy jako víra, umění, žal, čili žádné příliš povzbudivé čtení. Časopis The Bookseller oznámil, že byla prodána přednostní práva na německý překlad, doufejme, že se časem dočkáme i české verze.

Po Arthurově smrti dal Nick Cave jen minimum rozhovorů. V případě Seana O’Hagana, s nímž se zná přes třicet let, šlo o první delší interview od té doby. Novinář se zpěvákem strávil zhruba čtyřicet hodin času, vedli prý spolu intimní a mnohdy překvapivé dialogy, v nichž Cave upřímně a otevřeně hovoří o svém životě, hudbě a samozřejmě i o již zmíněné tragédii. „Možnost strávit tuhle nejistou dobu rozhovory se Seanem O’Haganem mě potěšila a jistým způsobem ukotvila,“ svěřil se hudebník.

Pokud jde o Caveův vstup na literární scénu, odehrál se prostřednictvím horečné románové vize A uzřela oslice anděla, kterou podle všeho sepisoval v takřka permanentním rauši, lhostejno, zda drogovém nebo jiném. Skvěle je tvorba téhle knížky zachycená ve výborném grafickém románu Nick Cave: Mercy On Me z pera Reinharda Kleista.

Cave dále napsal rozverně přisprostlý román Smrt Zajdy Munroa a uměleckou kroniku turné s kapelou The Bad Seeds, svérázně nazvanou Píseň z pytlíku na zvratky. Česky jsou k mání rovněž knihy jeho textů King Ink I. a II. a Texty 1978–2007.

Kromě toho je Nick Cave jako scenárista podepsán po filmy Ghost… of the Civil Dead, The Proposition a Země bez zákona. Všechny tři režíroval John Hillcoat.