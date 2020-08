Spisovatelka Hladká: Hornické vdovy mi říkaly věci, které nikdo neví

Co na vaši knížku zatím říkají čtenáři?

Myslím, že lidé napříč regiony začínají přemýšlet o hornictví trochu jinak, než že tam někde na Ostravsku je hlubinný černouhelný důl, který jsme kdysi potřebovali a teď ho potřebujeme nebo nepotřebujeme. I mezi vzdělanými lidmi jsem se totiž mnohokrát setkala s názorem, že černouhelná těžba není potřeba, protože už uhlím netopíme. Šlo mi o to, ukázat, že neexistuje jenom ekonomický zřetel, ale abychom přemýšleli o lidském osudu a o tom, jak se s ním nakládá, když dojde k hromadné tragédii. Chtěla jsem tu problematiku přinést do celorepublikového kontextu, a vlastně i komise literární ceny Magnesia Litera při nominaci vypíchla, že ty texty působí velice autenticky.