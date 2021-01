Je důležité objevovat v sobě zdroj radosti, míní spisovatelka Kopřivová

Dárková kniha Tři minuty pro štěstí pomáhá lidem změnit pohled na život. Kde se vzal tento nápad? Máte pocit, že jsme moc pesimističtí?

V této často uspěchané a také složité době nemáme moc příležitostí uvědomit si, jaké hezké okamžiky skutečně prožíváme. Každý den přináší něco, z čeho můžeme mít radost a za co můžeme být vděčni, i když je to třeba jen maličkost. Tři minuty pro štěstí je knížka, která nám má pomoci se každý den, byť na pár minut, zastavit a uvědomit si pěkné chvíle, které nám život přináší, a co nám dělá radost. Jde o to, umět se radovat i z maličkostí a být za ně vděčný. Takové uvědomění nám rozjasní den.

Myslím, že jde o knížku, která nás může pozvednout obzvlášť v této době, kdy třeba podléháme chmurným myšlenkám. Jako by vznikla aktuální situaci na míru, ačkoli jsme ji se členy mého týmu začali tvořit již v loňském roce.