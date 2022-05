Vítězem Ceny Jiřího Ortena se stal Vojtěch Vacek za sbírku básní Měňagon

Laureátem 35. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stal Vojtěch Vacek. Porotu zaujal básnickou sbírkou Měňagon. Ve sbírce jsou obsaženy autorovy texty z posledních pěti let. Ocenění se uděluje talentovaným autorům do 30 let.