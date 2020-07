Ve věku 87 let zemřel španělský spisovatel Juan Marsé. Psal o své rodné Barceloně, nejznámější je jeho román Poslední odpoledne s Terezou, který byl přeložen i do češtiny. Marsé je považován za jednoho z nejvýznamnějších současných španělských autorů. Opakovaně se o něm uvažovalo jako o kandidátovi na Nobelovu cenu za literaturu, jíž se nedočkal, ale v roce 2008 získal její španělskou obdobu - Cervantesovu cenu. Do češtiny byly přeloženy i jeho Dívka se zlatými kalhotkami, Ještěrčí ocásky a Kaligrafie snů.