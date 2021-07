Zemřel Miroslav Jindra. Přeložil romány Atwoodové i Fitzgeralda

Ve věku 91 let zemřel v úterý překladatel z angličtiny a pedagog Miroslav Jindra. Oznámil to překladatel a nakladatelský redaktor Viktor Janiš na Facebooku. Jindra překládal romány Michaela Cunninghama, Margaret Atwoodové, Trumana Capotea či Francise Scotta Fitzgeralda. Řadu let byl členem výboru Obce překladatelů a předsedou poroty Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Byl členem Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Vystudoval v učitelském studiu angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1952 až 1964 pracoval na několika vysokoškolských katedrách jazyků a následně do roku 1976 jako lingvistický specialista na anglickou gramatiku v Československé akademii věd. Poté až do odchodu do důchodu v roce 2000 působil jako odborný asistent v Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK.