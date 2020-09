Zemřel Lee Kerslake, bubeník Uriah Heep

Ve věku 73 let podlehl rakovině prostaty Lee Kerslake, bývalý bubeník britské hard rockové kapely Uriah Heep. Čelem kapely se s stal v roce 1971 a podílel se na kasických albech jako Demons and Wizards, Sweet Freedom nebo Return To Fantasy. Byl rovněž členem doprovodné kapely Ozzyho Osbournea, s nímž nahrál desky Blizzard Of Ozz nebo Diary of a Madman.