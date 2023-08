Zemřela česká manželka zpěváka kapely Uriah Heep. Bylo jí 47 let

„S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila moje milovaná manželka, maminka, dcera, švagrová a teta, paní Radka Shaw rozená Hladišová,“ stojí na smutečním oznámení.

Na parte, kde je i termín konání pohřbu, je i citát Abrahama Lincolna: „Byla bych ráda, aby všichni, co mne znali, mohli o mně – až tu nebudu – říci, že jsem nikdy neopomenula vytrhnout bodlák a zasadit květinu všude tam, kde jsem myslela, že vykvete.“

Bernie Shaw, jeho manželka Radka a dcera Madeleine (Uherský Brod, 7.října 2008)

Bernie Shaw, jenž je od roku 1986 lídrem kapely Uriah Heep, a Radka Hladišová, která byla v minulosti Miss Slovácka, se poznali koncem devadesátých let. Módní návrhářka žijící v Londýně vyrazila na koncert kapely, která má na kontě hity jako July Morning, Come Back to Me nebo píseň Lady in Black, kterou česky přezpíval Arakain jako Slečna Závist. Jejich vztah byl nejdřív pracovní. Vzali se v roce 2005 a měli dvě děti, dceru Madeleine (17) a syna Valentýna (12).

Hudebník rád jezdíval do rodného kraje své manželky. Díky ní si prý také oblíbil moravské víno a brynzu, jak prozradil v roce 2019 v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Tchán a tchyně žijí v Brodě, jezdíme za nimi skoro každé prázdniny. Slovácko je nádherný region. Moc mi chutná moravské víno a taky místní pivo. Přímo v Uherském Brodě je pivovar Janáček, ten doporučuji. Oblíbil jsem si i uzené maso nebo brynzu. Ale pravda je, že česká kuchyně je obecně dost těžká,“ prohlásil před čtyřmi lety. „Jediná věc, kterou opravdu nemám rád, jsou tvarůžky. Když je sníte, tak se svým partnerem nemůžete být ve stejné místnosti, jak je to cítit.“