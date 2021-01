Ve věku 82 let zemřel fotograf Pavel Jasanský. Zprvu se věnoval divadelní fotografii, do roku 1968 působil jako grafik a fotograf v redakci Divoké Víno a spolupracoval s Divadlem Za Branou či Divadlem na zábradlí. Během 70. let se vypracoval na vyhledávaného fotografa hudebních hvězd. Po pádu komunismu provozoval vlastní grafické studio, učil na FAMU a zabýval se dokumentární fotografií, již představil v knize Město.