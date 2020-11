Superstar klasiky startuje poprvé v Česku

Světová televizní show mladých talentů klasické hudby Virtuosos míří z Maďarska poprvé do Česka. Šestá řada spojila umělce zemí Visegrádské čtyřky a přizvala Srbsko. Soutěž dlouhodobě podporuje Plácido Domingo, který byl i letos součástí poroty, ale také pianista Lang Lang či Andrea Bocelli. Za Česko usedla do poroty Gabriela Boháčová, hudební producentka a umělecká ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Soutěž vysílá od 27. listopadu do 18. prosince ČT Art.