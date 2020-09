Jihlavský festival má v záloze online verzi

Ze tří tisíc snímků přihlášených do letošního ročníku stále vybírají pořadatelé mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Měl by se uskutečnit od 27. října do 1. listopadu, pokud by kvůli opatřením proti šíření koronaviru bylo pořádání kulturních akcí zakázáno, mají pořadatelé připravenou online verzi festivalu. Program nabídne první a zároveň poslední snímek islandského hudebního skladatele Jóhanna Jóhannssona, filmový portrét performerky Mariny Abramovićové i nejlepší dokument festivalu Sundance, Epicentro od Huberta Saupera. Sekci hudebních dokumentů pak vévodí ženy.