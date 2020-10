Děti z audioknih nejvíce zaujala Hilda a pidilidi, Baron Prášil a Naslouchač

Ceny Bystrouška za nejlepší dětskou audioknihu získaly Hilda a pidilidi, Baron Prášil a Naslouchač. Knihy jsou rozděleny do tří kategorií podle věku posluchačů. V kategorii pro nejmladší děti uspěla Hilda a pidilidi britských autorů Luka Pearsona a Stephena Daviese, mladší žáci si nejvíce oblíbili nesmrtelného Barona Prášila převyprávěného Adolfem Wenigem, zatímco starší žáci od dvanácti let preferovali původní českou fantasy Naslouchač autorky Petry Stehlíkové. Přihlášené tituly hodnotí výhradně děti ze zájmově uměleckých souborů, pokaždé z jiného regionu. Letos to byly děti z Divadla Vydýcháno Základní umělecké školy Liberec. Počet titulů audioknih určených pro děti a mládež neustále roste. Zatímco ve školním roce 2018/2019 bylo vydáno 53 novinek, letos už jich bylo 71.