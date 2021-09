Ceny smíchu mají Nárožný, Deníček moderního fotra a Večírek

Na 43. festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují se udílely ceny. Zlatý Prim od poroty si odnesl Deníček moderního fotra, vyznamenaný i za režii. Ceny za scénář a pro herce Martina Pechláta má snímek Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Novoměstský hrnec smíchu pro film, u něhož se diváci nejdelší dobu smáli, připadl titulu Večírek; lidé „prosmáli“ skoro 30 procent promítacího času. Ocenění za přínos české komedii převzal Petr Nárožný, který prohlásil, že se nikdy necítil jako hvězda. „Když mě obsazovali do filmu, vždy to začínalo - Pane Nárožný, je to sice malá, ale výrazná role. To je můj filmový osud,“ uvedl herec.