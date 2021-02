Archiv získal pozůstalost Ivana Passera

Z losangelské pracovny Ivana Passera necelý rok po jeho smrti doputovala do Národního filmového archivu režisérova pozůstalost, která zahrnuje zejména období po Passerově odchodu do USA v roce 1969. Ve třiceti čtyřech krabicích se nacházejí diáře, korespondence, osobní účetnictví, knihy, rodinné i pracovní fotografie, opoznámkované scénáře, trofeje, ale také kuchařské recepty nebo záznamy o sázkách. Zajímavý vhled do Passerova života přináší i sada golfových karet - hrací karty, vizitky a kousky papírů, které jsou polepené a popsané radami, jak lépe hrát golf.