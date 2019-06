V chrámu klasiky budou znít hity muzikálů jako Whisky, to je moje gusto

„Jde o mimořádný koncert, kterým chceme oslavit českou hudební klasiku jako Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů nebo Limonádový Joe,“ říká Jan Hasenöhrl, ředitel ČNSO a trumpetista, který také během večera sólově zahraje.

Vedle hitů ze šedesátých let zazní navíc melodie z muzikálu Divotvorný hrnec, jejž v tehdejším Československu otextovali Voskovec a Werich a jenž začal velkou éru tuzemského hudebního divadla. Tu uzavřela v první polovině 70. let brněnská Balada pro banditu, jejíž písně během koncertu zazpívají sólisté hudebních divadel. Zvláštní pozornosti se dostane melodiím z divadla Semafor, které letos slaví šedesát let od svého založení.

Pod vedením dirigenta a klavíristy Víta Pospíšila vystoupí Eva Burešová, Hana Holišová, 4 Tenoři, tedy Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo, dále Lucia Šoralová, Václav Noid Bárta, Marie Křížová, Roman Tomeš nebo Ondřej Izdný. Zvláštními hosty budou Eva Pilarová a Josef Zíma, který se naprosto skvostně uvedl v letošní poctě Semaforu v rámci cen Anděl.

V programu zazní skladby Den je krásný, Whisky, to je moje gusto, Klokočí, Zabili, zabili, Dotýkat se hvězd, Tak abyste to věděla a mnohé jiné, které zcela zlidověly.