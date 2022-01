Ze začátku nám moje malování dělalo v kapele neplechu, říká Jan Homola z Wohnoutu

Jejich videoklip Svaz českých bohémů se na kanálu YouTube blíží k 60 milionům zhlédnutí, což je český rekord. Jak slavila kapela jubileum? A jak se staví k tomu, že si Honza pod pseudonymem Art 332 tak trochu odskakuje k výtvarnému umění?



Museli jsme váš dům trošku hledat. S bratrem Matějem jste sice vyrůstali na pražských Vinohradech, ale vy teď bydlíte s rodinou za Prahou v chatové oblasti Kozojedy a on v nedaleké Vyžlovce. Proč ta změna?

My jsme sem jako rodina jezdívali do okolí na chatu a nakonec jsme se sem z Prahy přestěhovali všichni. Nejenom brácha a já. Táta bydlí kousek od nás v chatce a máma zase nedaleko v lese. Je tady prostě krásně. Nádherná příroda, Voděradské bučiny máme hned za humny. A tenhle dům? Jednou jsme tady šli okolo se ženou a koukáme, že chata je na prodej. A tak jsme to prostě koupili, dali dohromady a udělali si to pro sebe. Jsem za to rád. Já bych se v Praze zničil. Takhle se tam jen občas vydám na návštěvu a je to akorát.

Nehraju. Byl jsem na první operaci na začátku srpna, ale po ní jsem i přes zákaz doktorů cvičil na kytaru a dost jsem si to dojebal. Museli mi to lámat znovu a dávat dohromady. Jan Homola