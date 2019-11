Prostě jsem se rozhodl. Písničkář Voxel je mrtev, ať žije kapela Voxel

S čím souvisí název vašeho čerstvého alba?

Pro mě je zásadní změnou radikální odklon od písničkářství a přetavení sebe sama v součást kapely. Předtím jsem vystupoval sólově jako Voxel a letos jsem se rozhodl, že písničkář Voxel je mrtev, ať žije kapela Voxel. S tím se pojí všechno. Pustil jsem se mnohem víc do psaní textů, z kytary jsem přesedlal na mandolínu. Chtěl jsem se prostě vymanit z písničkářské role.

Co vás ke změně vedlo?

Jedna zásadní věc, což byla samota. Když nepočítám projekty, kdy jsem koncertoval s cimbálovkou, byl jsem na pódiu tak hrozně dlouho sám, že mi začalo trochu hrabat a cítil jsem, že se o tu energii potřebuju s někým podělit. Nejjednodušším krokem tedy bylo dát dohromady kapelu. Povedlo se to za relativně krátký čas, vlastně jsem ani nepočítal s tím, že bych ještě letos vydal novou desku, ale pustili jsme se do toho s takovou vervou, že je nakonec venku.

Čili jste získal větší jistotu při skládání?

Přesně tak. Na své první desce All Boom! jsem neudělal skoro nic. Byl jsem hozený do mainstreamového popového světa, o kterém jsem nic nevěděl, takže jsem držel hubu a krok. Pak jsem z toho byl nešťastný, říkal jsem si, co já tomu vlastně dávám? Na druhém albu Motýlí efekt jsem už napsal většinu hudby a na textech jsem spolupracoval se zpěvákem a skladatelem Pokáčem, s kterým jsem se seznámil přes server Bandzone. A na nové desce jsem si chtěl co nejvíc textů napsat sám. Vymyslel jsem si takový koncept, že jsem každý den napsal jednomu člověku na Facebooku, on mi nahodil dvě až tři slova a hudební styl, podle čehož jsem složil písničku. Díky tomu jsem získal sebevědomí a Nanovo je deska ryze autorská, kromě skladby Ať se plní sál, která je starší, na ní jsem dělal ještě s Pokáčem.

Kdo vás do zmíněného popového světa hodil?

Začínal jsem v punkrockové kapele. Tehdy jsem rozesílal demonahrávky po všech možných vydavatelstvích a jedno se chytilo. Začal jsem spolupracovat s producentem Daliborem Cidlinským, který dnes pracuje se Slzou, s Xindlem X nebo Markem Ztraceným. V té době už bylo jasné, že naše skupina dál pokračovat nebude. Čili jsem začal působit jako písničkář Voxel. Jezdil jsem po diskotékách a uvědomoval jsem si, co chci, co nechci, postupně jsem se vyvíjel a zatím poslední fází mého hudebního zrání je tahle deska.