RECENZE: Emotivní oslava jubilea Vlasty Redla místy ztrácela dech

Byl to večer plný teskných, z hloubi ryzího hudebního srdce vylovených melodií, svrchovaného muzikanství, vzpomínek a bilancování. Písničky Vlasty Redla mají tu schopnost, že se dokáží zarýt do duše a být u důležitých okamžiků v životě člověka, který se jim před lety otevřel dveře a pozval je dál.

Byl to také večer Redlova specifického humoru, slovník hříček a vtipů. Víte-li pak, kolik toho musí vypít Valach, aby měl v krvi jedno promile? Tři dny nic. Vlasta Redl, obklopen výtečnými muzikanty, ke svým skladbám přistupuje jako k živému a dle momentální potřeby se měnícímu organismu. Usoudí-li ansámbl, že je potřeba se svobodně rozletět a zasólovat, učiní tak. Třeba jako hned v druhé Město měst. V následující Jak vlastně vypadáš pak kapela na úvod nasadila melodii z písně My Heart Will Go On z filmu Titanic.

Občas bylo snahy o co největší „pohodu a legraci“ možná až příliš, trochu to zavánělo křečí. Redlovy průpovídky vždycky byly a jsou vtipné, ale pronáši-li je téměř po každé skladbě, brzdí to spád koncertu. Hlavně v první části koncertu bylo obtížné nechat se strhnout a pohltit.

Vlasta Redl: 50 let na scéně 60 % Palác Lucerna, Praha 16. listopadu 2023

Na skok k okénku hostů a gratulantů: písničkářka Petra Šany Šanclová mimo jiné zahrála oslavencovu Umět tak zpívat, frontman kapely Buty a Redlův někdejší parťák z AG Fleku Radek Pastrňák vzal publikum na výlet do Tramtáryje a písnička Zafúkané s hostujícím Zdeňkem Hrachovým z Fleretu dopadla skvěle. Na druhé straně set trojice Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk byl, při vší úctě, procházkou skanzenem. Valčík Zase nic, Imaginární hospoda...prachem zapadané, určené jen pro specifickou část posluchačů.

Pak ale bylo naštěstí lépe. Energická Ej bože můj s hostujícím Jiřím Pavlicou zamávala osrdím a studená sprcha Opět na výletě, jedna z nejemotivnějších a nejbolavějších písniček nejen z Vlastova repertoáru, ale vůbec z celé české folkové či rockové hudby.

Finále bylo nejsilnější, s podporou Ivo Viktorina kapela zalovila v památném albu AG Fleku Dohrála hudba. Skladby Ve vysokých horách, Vítr Safián, Carpe diem a zejména titulní nádherně vygradovaná Dohrála hudba vyzněly přesně tak, jak měly.

Dojmy byly místy rozpačité. Na jednu písničkovou trefu do černého připadlo jedno sólové instrumentální okénko. Například Redlův duet s renomovaným mandolinistou Radimem Zenklem byl spíše pro hudební fajnšmekry, byť je jasné, proč ho Vlasta Redl na své oslavě chtěl mít. Nebyl to typický koncert jak jsme zvyklí, spíš kamarádský hudební potlach s vrcholy, ale i hluššími okamžiky. Jak už to při posezeních u ohně bývá. Byl to večer křupavých srdíček, ponoru do sebe sama, ale už ne naprosté euforie a odevzdání se.