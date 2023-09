Léto na Spotify ovládli Calin a Viktor Sheen. Češi jsou patrioti a milují rap

Do TOP 20 se probojovalo pouze pět zahraničních skladeb včetně jedné slovenské. Celkem sedmkrát se v seznamu objevuje Calin a stejný počet zářezů má Viktor Sheen. Jejich společný track Safír je navíc nejstreamovanější skladbou letošního léta. Češi dále poslouchali Habibi od STEIN27 a Daylight od amerického zpěváka Davida Kushnera.



Zatímco celosvětově se mezi nejstreamovanější skladby dostaly různé žánry, v Česku se nejvíc poslouchá rap a R&B. Hned patnáct skladeb se řadí do této žánrové kategorie a všechny navíc pocházejí od tuzemských interpretů včetně skladby Sunset od slovenského rapera Separa, která má domácí stopu díky hostovačce rapera PTK. Zajímavostí je vysoká obliba rockové balady Síla starejch vín rockové kapely Škwor, která pochází z deset let staré desky Sliby & Lži.



Na vrcholu globálního seznamu je s více než 390 miliony Eslabon Armado a Peso Pluma s jejich hitem Ella Baila Sola. Na druhé pozici se umístila skladba Where She Goes od Bad Bunnyho, stupně vítězů pak doplňuje song Seven (feat. Latto), za kterým stojí korejský zpěvák Jung Kook a americká raperka Latto.



Hudebník a zpěvák Peso Pluma se v celosvětovém žebříčku Top 20 umístil ještě dvakrát, a to s La Bebe – Remix a Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55. Je to další velký okamžik pro žánr Música Mexicana, který za posledních 5 let zaznamenal na Spotify celosvětově 430procentní nárůst.



V globálním žebříčku se také projevil silný ženský hlas. O Barbie se mluvilo všude, není překvapením, že se v létě po celém světě přehrávaly skladby se ženami v popředí. Mezi hity, které přitáhly největší pozornost, patří Cruel Summer od Taylor Swiftové, Vampire zpěvačky Olivie Rodrigové, píseň Flowers Miley Cyrusové, Dance The Night (From Barbie The Album) od Duy Lipy a song Kill Bill, za kterým stojí zpěvačka SZA.