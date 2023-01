Můžu si sama koupit květiny. Miley Cyrus boduje se skladbou o rozchodu

Singl vyšel 13. ledna, kteréžto datum nebylo vybráno náhodně. Právě v tento den slaví narozeniny herec Liam Hemsworth (bratr Chrise „Thora“ Hemswortha), známý například z filmové série Hunger Games, z druhého dílu Dne nezávislosti a náhradník za Henryho Cavilla v seriálu Zaklínač.

Hemsworth a Miley Cyrus tvořili pár, který se průběžně rozcházel a znovu se k sobě vracel. V roce 2018 se vzali, ovšem jejich manželství vzalo po osmi měsících za své. A právě rozchod a následné vyrovnání se s ním je ústřední téma skladby Flowers, která předznamenává zpěvaččino chystané album Endless Sumer Vacation, které vyjde v březnu.

„Můžu si sama koupit květiny, můžu napsat své jméno do písku, můžu si sama zatančit a držet za ruku,“ zpívá Miley Cyrus ve skladbě, která se stala osobní hymnou všech žen a dívek se zlomeným srdcem.

„Jsem momentálně v Nashvillu, kde pracuju na nových skladbách, a právě jsem slyšela Flowers. Je v ní tolik síly a odhodlání nevzdat se a vytrvat. Výborně, Miley!“ napsala na sociální sítě zpěvačka Gloria Gaynor, interpretka hitu I Will Survive, která rovněž pojednává o rozchodu.

Před nedávnem podobně zaměřenou píseň zveřejnila také Shakira – Bzrp Music Session 53 byl vzkaz jejímu ex, fotbalistovi Gerardu Piquému, který podle zpěvaččina mínění „vyměnil Ferrari za (Renault) Twingo“, když dal přes Shakirou přednost studentce Claře Chie Martiové.

Song, který Shakira nahrála ve spolupráci s argentinským producentem a DJ Bizarrapem, trhá rekordy jako nejsledovanější nová latinskoamerická píseň v historii YouTube (aktuálně má 235 milionů zhlédnutí) a stala se nejhranější skladbou na španělsky mluvících trzích včetně Argentiny, Kolumbie, Chile a Mexika.

Jednou z nejznámějších a nejdojemnějších skladeb o konci velké lásky je také balada The Winner Takes It All od čtveřice ABBA, která je hořkou reflexí rozpadajících se vztahů uvnitř samotné kapely.