Barbie v USA utržila již přes půl miliardy dolarů. Film potáhne až do podzimu

Film režisérky Grety Gerwigové je také o krok blíže k tomu, aby letos získal titul nejvýdělečnějšího filmu na světě. Snímek vznikl ve spolupráci s výrobcem hraček Mattel a studiem Warner Bros. Discovery.

Celosvětově Barbie vydělala 1,3 miliardy dolarů, čímž se blíží částce 1,35 miliardy dolarů, kterou od dubna vynesl svým tvůrců film Super Mario Bros. ve filmu. Oba snímky jsou jediné, které letos překonaly hranici jedné miliardy dolarů.

Barbie začala trhat rekordy už při červencové premiéře, kdy vydělala 162 milionů dolarů, což je letos nejvíce. Byla to nejúspěšnější premiéra pro film režírovaný ženou a Barbie je nyní i nejvýdělečnějším filmem režírovaným pouze ženou.

Barbie byla nejnavštěvovanějším filmem po čtyři po sobě jdoucí víkendy. Očekává se, že potáhne prodej vstupenek po zbytek léta až do podzimu.

V nadcházejících týdnech se do kin podle CNBC dostane jen málo velkých filmů. To by mělo Barbie umožnit prodávat další vstupenky bez větší konkurence.