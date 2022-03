Umělci z celého světa se spojí na podporu Ukrajiny ve válce

Mezi vystupujícími budou například Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim či Craig David. Za Českou republiku se do projektu zapojí zpěvák Tomáš Klus.

Koncert, který pořádá polská televize TVP, se uskuteční ve Varšavě. Akce začíná v 17:00, přímý přenos nabídne stanice ČT2. V průběhu dvouhodinového vystoupení světových interpretů budou moct diváci finančně přispět na humanitární pomoc ukrajinským občanům.

Hudební událost bude doplněna také videonahrávkami vzkazů a vystoupení světových i ukrajinských umělců, aktivistů, herců, sportovců a dalších veřejně známých osobností.

Organizátoři také připravují celosvětové sledování hudebního maratonu v mnoha hlavních městech. Vedle Prahy půjde také o Berlín, Madrid, Tel Aviv, Vilnius, Tiranu, Londýn, Rigu, Stockholm, Budapešť a další města, jejichž obyvatelé vyjdou v neděli do ulic.