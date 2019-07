Já a nejmilejší? To ať soudí jiní, říká objev Walker a hvězda Colours

Z klipů nebo rozhovorů mi připadáte jako takový v dobrém slova smyslu obyčejný chlapík. Jak jste se vypořádal se slávou, která přišla s úspěchem vašeho singlu Leave a Light On?

Ono to hlavně nebylo nic, co by se stalo přes noc. Cesta, která k tomuhle průlomu vedla, byla docela dlouhá. První singl Sun Goes Down jsem vydal už před třemi lety, takže nemůžu říct, že bych byl nějaký nováček.

To jistě ne, ale předchozí singly příliš nezazářily a najednou jste byl v top desítce britské hitparády. To vás přece muselo zasáhnout!

Samozřejmě bylo úžasné, čeho ta píseň dosáhla. A nejen v Británii, ale i jinde v Evropě a ve světě.

Co bylo nejtěžší z věcí, které jste musel udělat, abyste se do tohoto bodu dostal?

V první řadě obětovat hodně času, kdy jsem nebyl doma. Když chcete v tomhle oboru uspět, tak jste velmi často daleko od svých blízkých. Což je obzvlášť těžké, když většina mých písních je právě o přátelích a lidech, které dobře znám.

A to jste se třeba cítil provinile, že se jim tak vzdalujete?

To asi zase ne. Přece jen je to prostě moje práce. A já ji miluju. A nebudu se cítit provinile za to, že dělám to, co miluju.

Mezi mladé talenty patříte už nějakou dobu, ale objevem roku podle Brit Awards jste se stal oficiálně až letos s debutovou deskou What a Time to Be Alive. Jak se po takovém ocenění cítíte?

Dost dobře! Letos byla tahle kategorie pořádně nabitá, takže je pro mě obzvlášť velká pocta být vybraný jako vítěz. Něco takového se nestává každý den.

No, něco takového jako být objevem, se může taky stát jen jednou, že ano...

Přesně tak. O to víc si toho vážím.

Loni jste poměrně hodně koncertoval, natočil svou první desku, prostě žádná nuda. Dokázal jste si to vůbec vychutnat?

Nuda to opravdu nebyla, ale to beru spíš jako pozitivní věc. Baví mě být vytížený a loňský rok byl skvělý. Vzal jsem pár nápadů a udělal z nich podle mě úžasnou desku, objel jsem spoustu koncertů a festivalů, takže já si opravdu nemůžu vůbec stěžovat.

Jaké to bylo předskakovat Georgi Ezrovi nebo Jaku Buggovi? Protože to asi bude něco jiného, než když jedete s Rolling Stones nebo nějakou jinou velkou kapelou. Jsou to vrstevníci, máte k sobě blíž...

S Jakem Buggem jsem nestrávil moc času. Ale George je skvělý. Budu se opakovat – nemohl jsem si stěžovat.

Mimochodem o vás lidé říkají, že jste ten nejmilejší muž v hudební branži. Je to tak?

To asi vážně musí posoudit jiní...

Já byl jen zvědavý, co si o tom myslíte. Tak mi ještě povězte, co vezete teď v létě na festivaly.

Na turné jedu s kapelou, chtěl jsem si zahrát s více muzikanty. A bude to velká živá festivalová show. Velká zábava hrát ty písně. Hrajeme samozřejmě Leave a Light On, Just You and I nebo skladbu Walk Alone, kterou jsem loni udělal spolu s Rudimental. Do konce roku nás čeká ještě turné po Spojených státech, Austrálii a Británii... Je to jízda!