RECENZE: Hudební zázrak s baskytarou nese jméno Tal Wilkenfeldová

Tehdy dvacetiletá Australanka prvně zaujala už v roce 2007 jako baskytaristka Jeffa Becka. To jistě není úkol pro průměrného hráče a Tal Wilkenfeldová také primárně posluchače dostávala právě svou nedbalou virtuozitou.

Zároveň však netřeba zastírat, že součástí všeobecného uhranutí se stal i fakt, že jde o sympatickou mladou dámu. Tehdy totiž upřímné doznání, že šikovné hudebnici můžou k obdivu publika dopomoct i docela obyčejné sympatie, ještě nevyvolávalo potřebu dotyčného ostrakizovat. Slovy Ivana Hlase – tenkrát se to ještě smělo.

Co jsme tehdy nevěděli? Že dívenka, na niž baskytara působila trochu jako obří pádlo, doroste do talentované písničkářky. První sólovou desku Transformation vydala sice už tenkrát, šlo však jen o instrumentální album. Regulérní písničky Wilkenfeldové spatřily světlo světa až nyní v podobě desky nazvané Love Remains.

Takže kromě toho, že umí skvěle krotit baskytaru, je dnes už zřejmé, že Wilkenfeldová je zručná autorka, dobrá kytaristka a hlavně výtečná i osobitá zpěvačka.

Album produkovala s Paulem Staceym, který pracoval třeba s Oasis nebo The Kooks, a výsledkem je hutná a nabušená nahrávka. Třeba pecka nazvaná Hard to Be Alone si bere zjevnou inspiraci z hardrocku ve stylu Led Zeppelin, ale vykrádačka to není. Další skvělý pěvecký výkon a podmanivé kytary nabízí skladba Corner Painter.

Love Remains Autor: Tal Wilkenfeldová Hodnocení­: 80 %

Z opačného pólu stojí za zmínku například titulní píseň, což je výtečná rychlejší balada založená na luxusně znějící akustické kytaře a doprovázená lehce snovým zpěvem.

Tal Wilkenfeldová na své desce líčí příběh tragické lásky a dělá to zatraceně dobře. Před třemi lety mimochodem jen tak poslala e-mail Petu Townsendovi, který ji vzal jako předskokanku na turné kapely The Who. Zkrátka Australanka si umí plnit sny jako málokdo.

Album Love Remains sice není v Česku ve fyzické distribuci, což však v době digitálního prodeje a streamingu neznamená žádnou překážku. Ochudit se o tuto nahrávku by byla věčná škoda.