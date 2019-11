VIDEO: Support Lesbiens v novém klipu ztvárňují boj o lásku

20:10 , aktualizováno 20:10

Pětice Support Lesbiens představuje nový videoklip z alba Glow, z roku 2018. Tentokrát došlo na skladbu Here I Am, jejímž ústředním tématem fascinace tím, co jsou lidé ochotni udělat ve snaze zachránit už dávno vyhaslý vztah.