RECENZE: Zpěvák Sam Ryder je pilný a snaživý opisovač

Britský zpěvák a skladatel Sam Ryder si získal popularitu díky vlastním coververzím slavných hitů, které během lockdownu v březnu 2020 postoval na TikTok. Se skladbou Space Man reprezentoval svou domovinu na Eurovizi a vystoupil také na letošním ročníku Colours Of Ostrava.

Na debutovém albu There's Nothing but Space, Man! se prezentuje jako snaživý a pozorný posluchač Davida Bowieho, Queen, Eltona Johna, Meat Loafa a dalších.

Ty všechny a další lze v jeho písničkách zaslechnout. Při tak trochu na sílu tlačené hitovce Space Man si nelze nevzpomenout na strhující skladbu Spaceman, kterou britský projekt Babylon Zoo v roce 1996 zboural hitparády. Jenže to byla všemi múzami zlíbaná melodie ve strhujícím aranžmá, zatímco Sam Ryder spíše paběrkuje po jiných.

There’s Nothing but Space, Man! 40 % Sam Ryder

Jeho písničkám nelze upřít notnou nálož pozitivní energie, ale jsou to většinou odvozeniny. Není v nich nic osobitého, jako kdyby je on a jeho tým skládali s vědomím, že budou fungovat spíše jako kulisa, případně by mohly znít v libovolné romantické komedii.

Skladby jsou na první pohled zdobné, bombasticky burácivé, často hřmotně patetické, ale uvnitř vlastně prázdné. Spotřební hudba, kterou je nejlépe vnímat na půl ucha. Jako když si pustíte rádio, jen bez brebentění moderátorů. Prostě vám „něco“ hraje. Neurazí, nenadchne. A když skladby doznějí, nemáte potřebu se k nim vracet.